هيفاء وهبي تكشف عن 4 أسرار لرشاقتها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة هيفاء وهبي ، عن سر رشاقتها وتمتعها بجسد تحلم به الفتيات على الرغم من اقترابها من عتبة الخمسين .

حيث أكدت هيفاء في عدة لقاءات تليفزيونية ، إلى أنّها لا تتّبع أيّ نظام غذائيّ، ولكنّها تؤمن بمجموعة من النّصائح السلوكيّة التي تحرص على تطبيقها يوميّاً، أبرزها:

1- الاستيقاظ باكراً وتناول وجبة الفطور وممارسة بعض التمرينات الصباحيّة الخفيفة.

2- لا تفضّل الأنظمة الغذائيّة التي تعتمد على الحرمان من الطعام، وتحرص على تناول أطباق المطبخ اللبنانيّ بدون إفراط.

3- تشرب كميّات كبيرة من الماء على مدار اليوم لتجديد بشرتها والحفاظ على نضارتها والحدّ من الشعور بالجوع وزيادة الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى دوره في خفض سميّة الجسم وتخليصه من الفضلات.

4- لا تفضّل التعامل مع مبدأ ” الرياضة من أجل اللياقة “، بل تعتبر أنّ الرياضة واجب يوميّ يجب ممارسته، وتكتفي بممارسة رياضتها الخاصّة مرّات ثلاث أسبوعيّاً بهدف تقليل حدّة الضّغوط والتوتر التي تتعرّض لها، بسبب تحدّيات العمل والحياة اليوميّة.