بالفيديو.. قوات المملكة تعثر على 14 عبوة ناسفة حوثية في ضراوية بصعدة

فهمي محمد(صدى):

عثرت القوات المسلحة السعودية، على أكثر من 14 عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبل ضراوية في محافظة صعدة اليمنية.

وفي سياق آخر، نفذ الجيش اليمني، أمس السبت، عملية عسكرية ليلية واسعة لتحرير ما تبقى من جبال الظهر المتصلة بمنطقة فضحه من جهة مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

ونجحت القوات اليمنية في أسر أكثر من 12 عنصراً حوثياً، ومصرع العشرات منهم، فيما استمرت مقاتلات التحالف استهدافها لمركبات وآليات عسكرية ومواقع للحوثيين في جبل القرحى وما حولها.