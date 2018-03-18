قرقاش عن ” الفدية القطرية للإرهابيين “: دعم التطرف محور الأزمة

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، على تناول الإعلام الغربي لقضية الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن مقال ” النيويورك تايمز ” ومقال ” الفايننشال تايمز ” حول هذه الفدية يؤكدان صحة الإجراءات ضد التطرف والإرهاب، كما يبين أن هذه المواضيع في صلب الأزمة.

وقال في تغريدة له ” من ٧٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله و الحشد الشعبي و النصرة، لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن، دعم التطرّف والإرهاب محوّر الأزمة “.