إنريكي يعطل تشيلسي في انتظار رحيل فينغر

طلال الغامدي(صدى):

أفادت تقارير صحفية بأن آرسنال الانجليزي لديه أفضلية على منافسه المحلي تشيلسي، في سباق التعاقد مع مدرب برشلونة الإسباني السابق لويس إنريكي.

كشفت مصادر عن رغبة مدرب البرسا السابق لويس إنريكي،في الانضمام إلى الأرسنال على حساب تشيلسي.

وقالت المصادر إن تشيلسي يفكر في التعاقد مع مدرب البرسا السابق؛ استعدادًا للاستغناء عن خدمات الإيطالي أنطونيو كونتي.

وأوضحت المصادر أن إنريكي لم يقبل حتى الآن بعرض مقدم له من إدارة تشيلسي؛ في انتظار رحيل فينغر عن آرسنال الصيف المقبل؛ ليكون خلفًا له.

وعلى جانب أخر تداولت الأنباء حول إمكانية تولي إنريكي مهمة تدريب النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.