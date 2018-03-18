مستجدات حركة النقل الداخلي لـ ” معلمي الأحساء “

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة شؤون المعلمين بالأحساء، بالإعلان عن أنه سوف يتم فتح باب التقديم وتسجيل الرغبات لحركة النقل الداخلي في تاريخ ١٥/٧/١٤٣٩هـ، وذلك عبر نظام ” نور ” .

جاء ذلك وفقًا لما أكدته ” معلمي الأحساء ” عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي في ” تويتر ” ، فيما دعت الإدارة بالتوفيق للجميع ضمن حركة النقل الداخلي.

وتبعًا لذلك، دشَّن عدد من المغردون وسمًا بعنوان ” حركة النقل الداخلي ” ، وانهالت عليه التغريدات والتساؤلات حول تفاصيل حركة نقل المعلمين.

و قال أحد المعلمين ويدعى ” أبو خالد ” في تغريده له: ” تم تحديد ١٥-٧-١٤٣٩هـ موعداً لبدء إدخال رغبات حركة النقل الداخلي لجميع إدارات التعليم عبر نظام نور، علماً بأنه سيتاح للمنقولين في حركة النقل الخارجي ترتيب شرائح القطاعات المنقولين إليها لاحقاً، وستصدر حركة نقل داخلي واحدة للجميع في كل إدارة ” .

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم، كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، أنه سيتم فتح ” نظام نور ” لإتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية، لتحديث بياناتهم ومراجعة رغباتهم.