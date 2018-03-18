نادين نجيم ترد بعنف على منتقدي شكلها
وجهت الفنانة اللبنانية نادين نجيم رسالة قوية لمنتقدي شكلها، حيث أشعلت النار على هؤلاء الأشخاص الذين انتقدوا وجهها وشفتيها الكبيرتين.
حيث نشرت نادين على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور ” إنستجرام ” ، لتؤكد أنه لا يستطيع أحد التقليل من ثقتها بنفسها وأن كل ما تتعرض إليه هو ضريبة النجاح.
وقالت ” نادين “: ” بعتقد بكفي حكيتوا كتير عن موضوع شكل وجهي وأخدتوا راحتكم وانتقدتوا لشبعتوا صار لكم سنة.. بس مش معقول كل ما أنزل صورة حلوة بتتركوا كل شي وبتعلقوا على حنكي ” فمي ” بالوقت يلي بتفتخروا فيه بجمال الأجانب “.
اترك تعليقاً