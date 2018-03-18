نادين نجيم ترد بعنف على منتقدي شكلها

نورة الشهري(صدى):

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نجيم رسالة قوية لمنتقدي شكلها، حيث أشعلت النار على هؤلاء الأشخاص الذين انتقدوا وجهها وشفتيها الكبيرتين.

حيث نشرت نادين على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور ” إنستجرام ” ، لتؤكد أنه لا يستطيع أحد التقليل من ثقتها بنفسها وأن كل ما تتعرض إليه هو ضريبة النجاح.

وقالت ” نادين “: ” بعتقد بكفي حكيتوا كتير عن موضوع شكل وجهي وأخدتوا راحتكم وانتقدتوا لشبعتوا صار لكم سنة.. بس مش معقول كل ما أنزل صورة حلوة بتتركوا كل شي وبتعلقوا على حنكي ” فمي ” بالوقت يلي بتفتخروا فيه بجمال الأجانب “.