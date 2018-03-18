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بالفيديو.. أول تريلر لفيلم الأمير هاري وميجان ماركل

بالفيديو.. أول تريلر لفيلم الأمير هاري وميجان ماركل
نورة الشهري(صدى):

تم طرح التريلر الأول للفيلم التليفزيوني الرومانسي المنتظر ” Lifetime’s ” ، والذي يقدم تفاصيل قصة الحب التي جمعت بين الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، قبل شهرين من إقامة حفل زفافهما.

وتجسد باريسا فيتز-هينلي دور ميجان ماركل، أما ” هاري ” فيقدمه موراي فريزر الذي يشبهه إلى حد كبير.

ومن المقرر طرح الفيلم على القنوات التليفزيونية البريطانية قبل أيام من حفل الزفاف، و المقرر إقامته يوم 19 مايو بحضور العديد من نجوم هوليوود والسياسيين.


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