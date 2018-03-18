” الإسكان ” تعلن عن إصدار رسوم الأراضي البيضاء في الرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن إصدار رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض، لعام 1439هـ/1440هـ، كما دعت المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء بالرياض إلى الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم، والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار.

وأوضح الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن تترتب مخالفة على عدم سداد قيمة الرسوم خلال سنة من تاريخ القرار الصادر.

وأشار حساب ” الأراضي البيضاء ” إلى إنه للاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: lands.housing.sa

وأضاف إنه في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل مع النظام عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .