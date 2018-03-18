بالفيديو.. كلب وقط يوصلان للعالم معنى الرحمة

متابعات(صدى):

” القط والكلب ” ثنائي اعتاد الجميع على شجارهم الأذلي وعدم وجود وفاق بينهما، فأينما وُجد الكلب هرع القط، وأينما وُجد القط تسارع الكلب لغيظه والجري ورائه، ولكن بالرغم من ذلك تنبض الإنسانية الإلهية في نفوسهم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلب يحمل قط ميت؛ لوضعه في مثواه الأخير وتكريمه، حيث ظهر الكلب في الفيديو حاملًا القط الميت في فمه ويركض للبحث عن مكان مناسب لدفنه.

وجسد الكلب في هذا المشهد الإنساني كافة معاني العطف والرحمة؛ ويأتي عبرة من الله عز وجل للبشر في هذا الزمن فمهما نشب من شجار واختلاف بين الفصائل المختلفة الإنسانية واحدة ورحمة الله واحدة.

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