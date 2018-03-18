تركت رضيعها المريض وذهبت لحضور عرض ديزني على الجليد

لندن(صدى):

تركت أم بريطانية رضيعها المصاب بجروح بالغة، و يعاني من الألم إثر إصابته بكسر في عظمة الفخذ وخرجت هي وزوجها لمشاهدة عرض ” ديزني على الجليد”.

واعترف الزوجان، وهما من مدينة جلاسجو باسكتلندا، بالذنب في المحكمة للإهمال المتعمد للطفل والإخفاق في طلب المساعدة الطبية حتى بعدما لاحظا أن الرضيع يعاني من الانزعاج والألم.

وقال النائب العام إنه في الأيام القليلة التالية كان الطفل يتقيأ بعد إطعامه، وعندها اقترحت الأم أخذه للطبيب لفحصه ولكن الأب ” أقنعها ” بأن هذا غير ضروري، إلا أنهما لاحظا بعدها بيومين أن الساق اليمنى للطفل متورمة وبها كدمات، وهنا قررا الذهاب به إلى الطبيب ولكنهما قررا تأجيل ذلك ليوم واحد، وذلك لسبب رئيسي هو أن الأم اشترت بالفعل تذكرتين للذهاب لمشاهدة عرض ديزني على الجليد.

وقد أظهرت أشعة ” إكس ” وجود كسر في عظمة فخذه الأيمن، واتخذ الطبيب ما يلزم لعلاج الرضيع، وبعدها ببضعة أيام اعتقلت الشرطة الزوجة وشريكها، بسبب الإهمال الشديد في علاج طفلهما.