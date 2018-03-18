بالصور.. صحة البيئة بصامطة تصادر 173 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية

تركي السالم(صدى):

تمكن قسم صحة البيئة بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة، من مصادرة 173 كيلو جرامًا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من الأسماك والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية المعلبة والعصائر والحلويات وعجينة الدقيق.

كما أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، استمرار الحملات الرقابية والجولات على المحال والأسواق والمطاعم بالمحافظة والقرى التابعة لها، مؤكدًا على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.