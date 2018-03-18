حارس مرمى روما يعلق على اهتمام الريال بضمه: تغيرت حالتي النفسية

نواف السالم(صدى):

ويعد أليسون الهدف الأول للنادي الأبيض الإسباني لتدعيم حراسة المرمى في ظل رفض مانشستر يونايتد التخلي عن حارسه دافيد دي خيا.

كشفت مصادر،عن اقتراب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى روما، من حراسة عرين الملكي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ريال مدريد أبدى رغبته في ضم ” بيكر ” ، ورد حارس روما على رغبة الملكي قائلًا: ” سعيد جدا، وحتى أكثر من ذلك عندما يسمع المرء عن ريال مدريد مهتم به انها اخبار تغير الحالة النفسية “.

وأضاف : ” تلك هي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، هذا يعني انني أقوم بعملي بشكل جيد انا مسرور بأن ريال مدريد يتابعني “.