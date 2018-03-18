” الغذاء والدواء ” تتوعد لشركات التجميل بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركات التجميل بالمملكة والمستوردين من الترويج إلى منتجات تجميل مخالفة للأنظمة وبيعها للمستهلكين؛ ما يسبب مشاكل صحية لمستخدميها.

ووجهت الهيئة فعليًا الشركات بأن عدم التزامها بما ورد في نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية يعد مخالفة للتنظيمات؛ وذلك بعد رصدها عدد من منتجات التجميل الشهيرة بالسوق المحلي ما زالت تُباع للمستهلكين بشكل مخالف للأنظمة.

كما شددت على إيقاع العقوبات على مدرج المنتج سواء كان ” المستور أو الشركة المنتجة ” و على منافذ البيع بالتجزئة إذا كان لديها ما يثبت توريد المنتج من موزع أو مستورد أو شركة منتجة أو منفذ بيع بالتجزئة آخر.