بالفيديو.. وظيفة ” كاميرا العنكبوت ” المركبة على طرق المملكة
نشر مواطن، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق عملية تركيب ما تسمى بـ ” كاميرا العنكبوت ” على أحد الطرق بالمملكة.
وتساءل المواطن، حول المخالفات التي ترصدها الكاميرا ، قائلاً : ” كاميرا العنكبوت للسرعة فقط أم تشمل مخالفات أخرى؟ ” ، وقد أثار السؤال جدلاً واسعاً على الموقع الاجتماعي.
وعلَّق أحد المغردين أن كاميرا العنكبوت تتولى رصد مخالفات الحزام والجوال، مشيراً إلى أنها تصور السرعة ومن خلال الصورة يتضح هل القائد رابط حزام أم لا.
الحربي[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، كفو ياكاميرا العنكبوت ✌🏻✌🏻✌🏻 خلّي مخباة المُواطن التعبان يعشعش فِيهَا العنكبوت✌🏻✌🏻
بها الأيام شوارعنا يلعب بِهَا السربوت 👊🏻👊🏻👊🏻 خليه يصفي علَى الحديدة قبل تنقلب على التندة والكبوت✌🏻
مع وافر المحبة .
666[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 36 دقيقة
عمليات تصيد
ساهر سيار – ساهر اشاره – ساهر متنقل – ساهر جوال رجل المرور – ساهر عنكبوب
والله ما بقي الا ساهر لغرف النوم يدونون مخالفات الزوج وزرجته
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6540 ] نشر منذ 31 دقيقة
انخنق الواحد من هالكميرات وين مايروح يلاقيها حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من طال الناس شره واذاه
عفغقف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق
الغو الصور السيئه