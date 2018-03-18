بالفيديو.. وظيفة ” كاميرا العنكبوت ” المركبة على طرق المملكة

نايف السالم(صدى):

نشر مواطن، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق عملية تركيب ما تسمى بـ ” كاميرا العنكبوت ” على أحد الطرق بالمملكة.

وتساءل المواطن، حول المخالفات التي ترصدها الكاميرا ، قائلاً : ” كاميرا العنكبوت للسرعة فقط أم تشمل مخالفات أخرى؟ ” ، وقد أثار السؤال جدلاً واسعاً على الموقع الاجتماعي.

وعلَّق أحد المغردين أن كاميرا العنكبوت تتولى رصد مخالفات الحزام والجوال، مشيراً إلى أنها تصور السرعة ومن خلال الصورة يتضح هل القائد رابط حزام أم لا.