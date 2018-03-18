أشهر في السنة يزيد فيها طول شعرك أكثر.. تعرفي عليها
تتميّز بعض أشهر السنة بتأثيرها السلبي على الشعر، فتزيد خلالها مشكلة تساقطه وجفافه وتقصّفه.
في المقابل، تنعكس أشهر أخرى صحّة وجمالاً وكثافةً على خصلك. فمتى يكون موعدها؟ وما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها من أجل الإستفادة من هذا التأثير؟
بحسب التقرير الذي نشر بوسائل الإعلام ، وجد الخبراء أن فصل الربيع لهو مرحلة تجدد خلايا الشعر وخصله، تماماً كما يحصل للطبيعة. ففي هذه الفترة يصل الشعر الى قمّة النموّ، بالتالي يزيد طوله وكثافته بشكل سريع.
في هذه المرحلة، يشدد الخبراء على ضرورة الاهتمام بالتغذية، وخصوصاً لجهة تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالزينك والمعادن من أجل تحفيز الشعر على النموّ. لهذا السبب، على المرأة أن تدخل السبانخ واللحوم الى أطباقها لتنعم بخصل صحيّة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26428 ] نشر منذ 39 دقيقة
طيب زين حلوا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27652 ] نشر منذ 25 دقيقة
زينة البنت ف شعرها
كل ماطال كل ماكانت فرس😍
أم شعر طويل هذي أغرررررررز
عندها
ومش حتئدر تغمض عينيك🤗🤗🤗