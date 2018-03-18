” تعليم بيشة ” تودع أكثر من 26 مليون ريال في حسابات الطلاب

أبها(صدى):

قامت إدارة تعليم بيشة، التابعة لمنطقة عسير ، ممثلة بقسم خدمات الطلاب، صباح اليوم الأحد، بإيداع مكافآت بمبلغ بلغ قدره ” ستة وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثين ريالاً ” ، في حسابات ١١٢٨١ طالبًا وطالبة، حتى نهاية جُمادى الأولى لعام ١٤٣٩هـ .

فيما قام نايف الهاجري، مدير تعليم محافظة بيشة، صباح اليوم، بتدشين أسبوع ” التربية الإعلامية ” في مدارس تعليم المحافظة، وذلك بحضور خالد الغامدي، وأحمد الشمراني، بالإضافة لعدد من قيادات الإدارة وأولياء الأمور، إلى جانب وسائل الإعلام.