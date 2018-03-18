غدا.. انطلاق معرض أكاليل للموضة والأزياء بالرياض

تركية البدر(صدى):

ينطلق غدا الاثنين في العاصمة الرياض معرض أكاليل بنسخته الثالثة والمقام بفندق الفورسيزون.

ويشارك في المعرض أشهر العارضين في عالم الموضة والأزياء من المملكة ودول الخليج كما تشارك فيه أشهر شركات العطور الراقية والشركات الرائدة في العقار بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة.

ويقام معرض أكاليل للمرة الثالثة بعد نجاحه في الدورتين السابقتين وكسب ثقة المرأة بتوفيره كافة المستلزمات والموضات العالمية، وصممت صالات العرض لتغطي احتياجات المرأة في مجال الموضة والأزياء بأحدث التصاميم العالمية التي تجذب المرأة والأسر الزائرة.

وتأتي أهمية إقامة مثل هذا المعرض باعتباره رافدا للاقتصاد الوطني حيث يعد السوق السعودي من أكبر الأسواق العربية حركة في عالم الموضة والأزياء بما يحققه من طموحات للمرأة العربية وأناقتها.

ويستقبل المعرض رواده والزوار من الرجال والنساء بدءا من الساعة الرابعة عصرا وحتى 11 مساء ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت المشرفة على معرض أكاليل نورة السعدون أنهم وفي إطار المسئولية الاجتماعية فقد أتاحوا الفرصة لمشاركة الجمعيات الخيرية في فعاليات المعرض ومن ذلك جمعية حفظ القرآن وجمعية حفظ النعمة وجمعية بنيان الخيرية، كما قاموا بتوفير 15 جناحا لدعم الأسر المنتجة، وركن للمكفوفين، مع مشاركة دائمة من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض.