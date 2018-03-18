أستراليا تتعرض لأكثر من كارثة طبيعية في آن واحد

كانبرا(صدى):

تعرضت أستراليا، اليوم الأحد، إلى كارثتين طبيعيتين؛ أولهم كان إعصار قطع الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل في مدينة داروين بشمال أستراليا، وثانيًا حرائق تُجبر سكان ولاية فيكتوريا على الفرار إلى ملاعب السلة ومراكز اجتماعية.

حيث شهدت مدينة داروين بشمال أستراليا، انقطاع الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل يوم الأحد، بعد أن أدى إعصار مداري إلى سقوط أشجار، وإلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس، وتأخير حركة النقل البحري، ولم تَرِد أنباء عن سقوط قتلى.

ونبّهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا، إلى ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي بعد اجتياح الإعصار المداري ماركوس للمدينة برياح سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة يوم السبت.

وقالت حكومة الإقليم الشمالي: إن المدارس ستظل مغلقة يوم الاثنين.

كما شهدت ولاية فيكتوريا، حرائق أجبرت السكانَ على الفرار إلى ملاعب السلة ومراكز اجتماعية، يوم الأحد، مع اجتياح طقس جاف وحار ومثير للرياح جنوب شرق البلاد.

مع العلم أن حرائق الأعشاب بدأت مساء السبت وخرجت عن نطاق السيطرة في جنوب غرب فيكتوريا، مع إصدار تحذيرات عاجلة عبر أكثر من 45 بلدة بحلول الساعة 11.30 صباحاً (00:30 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وتُمثل حرائق الغابات تهديداً متكرراً ومميتاً خلال فصل الصيف الحار بأستراليا.

وأدت حرائق غابات يوم السبت الأسود في 2009 بولاية فيكتوريا إلى قتل 173 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين.