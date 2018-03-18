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قبل مواجهة غيرونا.. زيدان يدافع عن غاريث بيل

قبل مواجهة غيرونا.. زيدان يدافع عن غاريث بيل
ماجد محمد(صدى):

أوضح المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، حقيقة شعور غاريث بيل بالغضب؛ على خلفية جلوسة على دكة البدلاء.

وقال ” زيدان ” قبل مواجهة غيرونا، اليوم الأحد، في إطار الدوري الإسباني: ” بيل ليس حزيناً.. سعيد بوجوده في النادي وأظهر ذلك، إنه لاعب مهم للفريق “.

وعن مواجهة غرونا، أوضح : ” في الليغا لا توجد فرق صغيرة، كل الفرق جيدة جداً، وتلعب كرة قدم جيدة “.

وتابع: ” غيرونا يقدم موسماً رائعاً ورأينا ما يقدمه، نحن ننظر للخصم، لكن الأهم هو ما سنقدمه نحن على أرض الملعب، عملنا بشكل جيد جداً هذا الأسبوع ومتحمسون للعب “.


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