قبل مواجهة غيرونا.. زيدان يدافع عن غاريث بيل

ماجد محمد(صدى):

أوضح المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، حقيقة شعور غاريث بيل بالغضب؛ على خلفية جلوسة على دكة البدلاء.

وقال ” زيدان ” قبل مواجهة غيرونا، اليوم الأحد، في إطار الدوري الإسباني: ” بيل ليس حزيناً.. سعيد بوجوده في النادي وأظهر ذلك، إنه لاعب مهم للفريق “.

وعن مواجهة غرونا، أوضح : ” في الليغا لا توجد فرق صغيرة، كل الفرق جيدة جداً، وتلعب كرة قدم جيدة “.

وتابع: ” غيرونا يقدم موسماً رائعاً ورأينا ما يقدمه، نحن ننظر للخصم، لكن الأهم هو ما سنقدمه نحن على أرض الملعب، عملنا بشكل جيد جداً هذا الأسبوع ومتحمسون للعب “.