حريق يلتهم 1000 منزل بالسودان

الخرطوم(صدى):

اشتعل حريق هائل بمدينة ” الضعين ” عاصمة ولاية شرق دارفور بالسودان،أمس السبت، نتج عنه التهام النيران قرابة 1000 منزل مشيد من المواد المحلية ، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حيث أن الحريق قضى على نحو 1000 منزل ، فهو الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة ، منوهًا بأن السبب الرئيس لاحتراق العدد الأكبر من المنازل هو اشتعال النار في مكب نفايات.

من جانب آخر طالب المواطنون حكومة الولاية بتوفير قوة من الدفاع المدني ومعدات الإطفاء في المنطقة، مشيرين إلى انتشار الحرائق في فصل الصيف خاصة وأن المنازل تبنى من المواد المحلية (القش).

وناشدوا الحكومة بالإسراع في إنقاذهم بتوفير مأوى ليتمكنوا من تعويض خسائرهم المادية الكبيرة.