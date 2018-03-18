بعد السوبر هاتريك.. 5 أرقام تاريخية جديدة لفرعون ليفربول

نواف السالم(صدى):

لم ينجح نجم ليفربول محمد صلاح، أمس السبت، فقط في التألق وتسجيل ” سوبر هاتريك ” في شباك واتفورد؛ بينما ضرب 5 ألقاب، وأرقام قياسية جديدة عقب رباعيته المثيرة.

وحقق ” صلاح ” رقم القياسي كأفضل حصيلة للاعب في موسمه الأول مع ليفربول؛ حيث أحرز 36 هدفاً في 40 مباراة خاضها في كافة المسابقات؛ ليتفوق على الإسباني فيرناندو توريس، الذي أحرز 33 هدف في موسمه الأول مع ” الريدز ” موسم 2007-2008.

والرقم الثاني هو الوصول إلى لقب أفضل هداف في تاريخ ليفوبول متساوياً مع أسطورة الفريق، روبي فولر، الذي أحرز نفس عدد الأهداف، لكن خلال 53 مباراة.

وعلى جانب أخر بعد تسجيله الرباعية أمس، حيث أصبح أفضل مسجل بالقدم اليسرى في موسم واحد، بتاريخ ليفربول 23 هدفاً، متفوقاً على فولر، أيضًا بفارق 4 أهداف .

وسجل ” صلاح ” الـ 4 أهداف من 4 تسديدات، حيث بلغت دقة التسديدات 100%، معادلاً رقم نجم آرسنال السابق، الروسي أرشافين، عندما دك شباك ليفوربول برباعية من 4 تسديدات موسم 2008-2009.

وأخيرًا تصدر الفرعون المصري صدارة هدافي الدوريات الأوروبية بـ 28 هدفًا ، بفارق 4 أهداف عن ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني.