استخدام الجوال أداة لإجراء عمليات الجراحة

برازيليا(صدى):

نجح الأطباء البرازيليون في استخدام، الهواتف المحمول، لإجراء أكثر من 40 عملية جراحية ناجحة .

حيث استخدم الأطباء الأجهزة المحمولة لمساعدتهم، على تنفيذ إجراءات التدخل الجراحي، البسيط مثل تنظير الأعصاب ، وهي عملية جراحة الأعصاب التي ينظر فيها الجراحون إلى الدماغ من خلال شق صغير.

وذلك لأن الهواتف الذكية صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة، على عكس أنظمة الفيديو القياسية، التي هي أكبر وأكثر تكلفة وتفتقر إلى قدرات جمع البيانات التي يمتلكها جهاز الجوّال.

ويستخدم الأطباء عادة أنظمة الفيديو القياسية، التي تحتوي على كاميرا ، ومصدر إضاءة ، ووحدة تحكم في الكاميرا.

كما أشارت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون في جامعة ساو باولو إلى أن الهواتف الذكية ستصبح قريبًا أداة طبية أساسية في غرف العمليات.