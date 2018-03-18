توقيع مسودة اتفاقية بين الكويت والفلبين عقب أزمة جثة العاملة المجمدة

خالد الظفيري(صدى):

كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي السفير سامي الحمد، عن توقيع مسودة اتفاقية لتشغيل العمالة المنزلية بين الكويت والفلبين، والتي تنص على الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت.

وأوضح السفير سامي الحمد، أن الاتفاقية تتضمن عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي، وعدم تحويل الكفالة إلا بموافقة بموافقة العامل المنزلي، بالإضافة إلى دور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية وكذلك ضمانات صاحب العمل الكويتي.

ومن الجدير بالذكر، إنه اشتعلت أزمة بين الكويت والفلبين عق العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية مجمدة داخل ثلاجة في إحدى شقق منطقة السالمية، والتي يقطنها شخص لبناني برفقة زوجته السورية.