إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 80 ألف ” سيجارة دخان ” للمملكة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الجمارك بمنفذ الخفجي، من إحباط ثلاثة محاولات لتهريب كمية من ” سجائر الدخان ” يبلغ عددها نحو ” 80,800 ” سيجارة دخان، كانت مخبأة داخل ثلاث مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وكشف عبد العزيز التويجري، مدير عام جمرك ” الخفجي ” ، أنه قد تم ضبط هذه الكمية من خلال 3 محاولات لتهريبها, جاءت المحاولة الأولى منها – بعد إجراء عملية التفتيش والمعاينة عليها – بمركبة خاصة إلى الجمرك، عُثر على عدد 247 كرتونة من السجائر، تحتوي جميعها على 7,600 سيجارة، كانت مُخبأة داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة, بعد استحداث فاصل حديدي مُعد لغرض التهريب بداخله.

وأشار ” التويجري ” للمحاولة الثانية، التي تمثلت في ضبط كمية أخرى بلغت 380 كرتونة من السجائر، تحتوي على 49,400 سيجارة, كانت مُخبأة داخل شاحنة نقل, بعد صنع مخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب بقاعدة التيدر.

أما المحاولة الثالثة للتهريب التي تم ضبطها، فتمثلت في كمية بلغت 190 كرتونة تحتوي على 23,800 سيجارة دخان, كانت مُخبأة داخل إحدى المركبات القادمة، بعد وضعها داخل تجويف الديكور الخلفي للمركبة، في حين كان بعضها داخل الحقائب الخاصة بالمسافرين.

فيما لفت مدير جمرك ” الخفجي ” ، إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.