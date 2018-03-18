رسميا.. ” الجمارك ” تنهي إجراءات ترسيم 609 موظفا مؤقتا

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الجمارك السعودية، أنه تم المفاضلة بين الموظفين المؤقتين لديها، وفقًا للمدة التي كانوا عليها في الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى ضرورة ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي للموظف عن جيد جيدًا، والشهادات الحاصلين عليها والدورات التدريبية.

وكشفت ” الجمارك ” أنه تم إنهاء إجراءات ترسيم 609 موظف من شاغلي الوظائف المؤقتة لديها، وذلك في المراتب الثامنة والسابعة والسادسة والخامسة والرابعة.

وأشارت ” الجمارك ” إلى إنه سيتم النظر في ترسيم 277 موظف آخرين لم يتم ترسيمهم حتى الآن، وذلك في خلال الستة أشهر القادمة عندما تتوفر وظائف شاغرة أخرى، بالإضافة إلى توفر الشروط اللازمة في الموظف.