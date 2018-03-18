على جثث المدنيين.. الجيش التركي يسيطر على وسط عفرين

أنقرة(صدى):

تمكن جيش الاحتلال التركي، من السيطرة على وسط مدينة عفرين السورية بالكامل على جثث الضحايا من الأكراد ووحدات الحماية الكردية التي تحاول الدفاع عن المدينة بكل قوتها.

وأعلنت القوات التركية المحتلة، والفصائل السورية الموالية لها، اليوم الأحد، دخول المدينة والسيطرة على أجزاء منها، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بينهم بين الوحدات الكردية.

وفي سياق منفصل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه قتل أكثر من 1500 مقاتل كردي منذ بدء العدوان التركي على عفرين قبل نحو شهرين.

وأشار المرصد، إلى أن غالبية المقاتلين الأكراد قتلوا في غارات وقصف مدفعي للقوات التركية.