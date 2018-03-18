شركة آبل تحجب تطبيقاتها عن ” إيران “

أماني الغامدي(صدى):

حجبت شركة ” آبل ” العالمية، اليوم الأحد، خدماتها عن إيران، حيث لم يستطع الإيرانيون من مستخدمي أجهزة هواتف الشركة الأمريكية، الوصول إلى تطبيق ” App store ” ، وهو متجر التطبيقات والبرامج الخاص بأجهزة الشركة.

حيث كشفت مصادر بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا في إيران، أن شركة ” آبل ” حظرت هذه الخدمة عن المستخدمين الإيرانيين، موضحة أن هذا الحظر قد تم تطبيقه منذ مساء أمس السبت، ولكن ” آبل ” لم تعلن عن حجبها لتلك الخدمات في إيران.

وبينت المصادر، أن هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيادة الضغوط على إيران – كما ذكرت.

يشار إلى أنه عند محاولة المستخدمين الإيرانيين الدخول إلى هذا التطبيق، تظهر لهم رسالة تقول ” متجر التطبيقات غير متاح في البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها ” .

فيما اضطر الإيرانيون نتيجة لذلك، إلى استخدام برامج أخرى لتجاوز هذا الحجب مثل ” VPN” ، بعد أن نصحهم بذلك ” باحث أمني إيراني” .

تجدر الإشارة، إلى أن شركة ” آبل ” العالمية، ليس لها أي مكاتب أو فروع داخل إيران، حيث أعلنت في يونيو من العام الماضي، أنها لن تفتح لها مكتبًا بإيران.