5 نصائح للحفاظ على مكياجك في الصيف

نورة الشهري(صدى):

يمكنك الحفاظ على المكياج في درجات حرارة مرتفعة خاصة الصيف، من خلال بعض النصائح التى تقومين باتباعها عند وضع مستحضرات التجميل .

كريم الأساس:

اختاري كريم الأساس الخالي من الزيوت، حتى يكون أخف ولا يكون أكثر عرضة للإذابة والانزلاق على الجلد المتعرق والساخن، فكريم الأساس الثقيل خاصة اللامع يتأثر بالحرارة المرتفعة والعرق.

الماسكرا المقاومة للماء:

الماسكارا المقاومة للماء هي أكثر قدرة على تحمل تعرق الصيف، فمع إفراز الجسم للعرق ستكون الماسكارا من أول الأجزاء فى وجهك التي يظهر عليها تأثير الحر والعرق، فيتم تلطيخها ما يجعل مظهرك غير جيد، وهو ما ينطبق على قلم الكحل والأيلينر، الذى يجب أن يكون ضد للتأثير بالماء ليتحمل العرق.

لا للغوامق:

تجنبي الألوان الداكنة في مستحضرات التجميل، إذا كنت ستخرجين في الشمس، ابتعدي عن روسومات العيون الصارخة والحمرة الداكنة، وستكون ملحوظة إذا ذابت من الحر والعرق وتتلطخ، فاستخدمي ألوان أكثر نعومة خاصة للعيون.

بشرة باردة:

لا تضعي المكياج بعد الاستحمام مباشرة على الأقل انتظري ١٠ دقائق حتى تبرد بشرتك وعند وضع المكياج عليها لا يذوب عند التعرض للحرارة في الشمس المباشرة.

الترطيب الداخلي:

لابد أن تحافظي على مكياجك بتوفير الترطيب الداخلي له أولاً بتناول الماء الكافي بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، حتى تقل درجة حرارة جسمك ولا يحدث تعرق كبير يسبب إذابة المكياج.