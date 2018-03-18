إجبار فتاة على ممارسة الجنس مع 9 رجال
كشفت صحيفة بريطانية عن أسوأ فضيحة في تاريخ المملكة المتحدة؛ عقب الكشف عن عصابة جنس تقوم بخطف الأطفال وبيعهم لممارسة الجنس، بتلفورد بمقاطعة شروبشاير غربي بريطانيا،تحت أنظار السلطات دون أن يتم محاسبتها، مهاجمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي لم تتخذ أي إجراء حاسم ضد مثل تلك العصابات.
وأوضحت صحيفة ” ميرور ” البريطانية أنه نحو 1000 طفلة تم بيعها للاغتصاب على يد تلك العصابة منذ عقود، بالإضافة إلى استمرار عملها حتى الان.
وفي هذا السياق روت فتاة بريطانية عن معاناتها منذ أن بلغت الـ 14 عام؛ حيث تم إجبارها على ممارسة الجنس مقابل الأموال بعد أن تم اغتصابها من قبل شخص يُدعى ” خان ” باكستاني الجنسية، ينتمي لعصابة الجنس السابق ذكرها.
وقالت الفتاة والتي تدعى ” هولي ” أنها على مدار 4 سنوات أجبرت على ممارسة الجنس؛ وعندما تقدمت بشكوى إلى السلطات لم يتم محاسبتهم.
واستكملت ” هولي ” روايتها قائلًا: ” لم أجد أحد ينقذني وبدأت زوبعة الاغتصاب التي استمرت يوميًا؛ وهو ما دفعني إلى تناول حبوب منع الحمل مرتين في الأسبوع ” ، موضحة أنها أجرت عملتي إجهاض على مدار الـ 4 سنوات.
وأوضحت أنها أجبرت بعد ساعات قليلة من الإجهاض على ممارسة الجنس، متابعة : ” في إحدى الليالي أجبرت على ممارسة الجنس مع 9 رجال، على التوالي، وفي اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة وكأن لم يحدث شيء “.
وأوضحت أن الرجل الذي يدعى ” خان ” كان يسيء معاملتها؛ وعندما يحتاج إلى المال يدفع بها لممارسة الجنس والحصول على الأموال له، حيث بلغ عدد من مارست معهم الجنس 100 رجلًا.
وأشارت إلى أن ” خان ” كان يعمل تحت أنظار السلطات؛ التي أبلغتها أنها لا تستطيع القبض عليه دون دليل قوي.
واختتمت روايتها: ” توفى خان في 2015، عن عمر يناهز 61 عامُا دون أن يواجه العدالة أو تتم محاسبته “.
أبوفهد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحمد لله علي نعمة الاسلام والامن
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 47 دقيقة
(خان) اسم على مسمى خان اسلاميته وخان وطنه وشوه وجه الإسلام-اعتقد انه باكستاني او هندي-
سولي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 25 دقيقة
باكستاني.. مذكور في الخبر إنه باكستاني
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 24 دقيقة
تلك القصص فى الواقع لامصداقية لها حيث من المرجح أن لها أغراض أخرى وأن كانت قصص حقيقية لما سكتت عليها السلطات البريطانية ساعة واحدة والدليل : وقالت الفتاة والتي تدعى ” هولي ” أنها على مدار 4 سنوات أجبرت على ممارسة الجنس وعندما تقدمت بشكوى إلى السلطات لم يتم محاسبتهم !!! لم توضح كيف شخص حر طليق ويجبر على ممارسة الجنس لمدة أربع سنوات ؟؟؟ لماذا لم تهرب من المدعو “خان” ؟ أين والدها وأمها وأهلها وأقاربها حتى تستعين بهم ضد المدعو “خان” !!
ودليل أخر وأشارت إلى أن ” خان ” كان يعمل تحت أنظار السلطات (بمعنى أن الرجل مراقب) التي أبلغتها أنها لا تستطيع القبض عليه دون دليل قوي !!!!
وأوضحت أنها أجبرت بعد ساعات قليلة من الإجهاض على ممارسة الجنس متابعة : ” في إحدى الليالي أجبرت على ممارسة الجنس مع 9 رجال على التوالي وفي اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة وكأن لم يحدث شيء “ !!!! ؟؟؟؟ لماذا لم تشتكى بالمدرسة ولماذا لم تذهب للاخصائى الاجتماعى للشكوى من ممارسة الجنس ؟؟ لماذا لم تذهب للناظر وتشتكى ؟؟؟
سولي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 15 دقيقة
أستاذ طاهر سليم..
في الواقع القصة حقيقية والخبر مترجم من صحيفة ” ميرور ” البريطانية وده الرابط https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/they-queued-outside-telford-girl-12208233
وبعدين حضرتك بريطانيا أصلًا فعلا بتعاني من الأزمات دي، وتيريزا ماي بتواجه العديد من الانتقادات لو حضرتك متابع للأوضاع.
وهي فعلًا لما حاولت تهرب أو تنتحر أو تلاقي حل فشلت، لأن العصابة كانت بتهددها كما هو معهود يعني.. هو ” خان ” ده في الاغلب شخص ضحك عليها وأنه بيحبها وأتورطت في الأخر ومعرفتش تلاقي مفر، وهي قالت القصة دي في برنامج بريطاني كمان
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 13 دقيقة
شكرا على الايضاح -سالي-