رصاص طائش يقتل رضيع وهو بين يدي أمه

برازيليا(صدى):

تبادلت الشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إطلاق النار بينها وبين عصابات مخدرات بالمدينة؛ مما أدى إلى إثارة الذعر بين السكان.

وأصاب الرصاص الطائش رضيع يبلغ من العمر عام واحد، وهو بين يدي أمه؛ مما أدى إلى مقتله؛ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، والأم ترقب موت فلذة كبدها وصغيرها وهي لا تستطيع أن تفعل له شيئًا؛ إذ أصيبت بجروح بالغة جراء تبادل إطلاق النار.

ومن الجدير بالذكر، إنه قُتل شخصين آخرين بريو دي جانيرو، الجمعة الماضية، وذلك عقب اغتيال عضو مجلس البلدية والناشطة ضد عنف الشرطة في الأحياء الفقيرة، مارييل فرانكو.