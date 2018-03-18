وظائف إدارية للرجال بجامعة الأمير سطام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال تحت مسمى ” مراقبين أمن وسلامة ” للمرتبة ” الثانية حتى الخامسة “.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم التقديم على الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة.

وأشارت إلى أنه على من تتوفر لديه الشروط من المواطنين ويرغب بالدخول للمسابقة التقدم عليها، ابتداء من اليوم الأحد الموافق وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 05/07/1439 هـ.