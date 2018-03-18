لا جديد.. حال جسر ” الموت ” الواقع بحي الهجرة

نايف السالم(صدى):

لا وجود لعمال صيانة، والأبواب الحديدية تغلق مدخله ومخرجه.. هذا هو حال جسر المشاة الواقع في حي الهجرة بمكة المكرمة ودهست عليه إحدى الطالبات قبل أسبوع.

ومرَّ أسبوع كامل على حادثة دهس الطالبة بالمرحلة المتوسطة على الجسر، إلا أنه لا يزال جسر المشاة بدون أي عمليات صيانة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أُغلق الجسر بحجة الصيانة، ولكن لا جديد فيه ولا وجود لأَيّ عامل يتولي عمليات الصيانة؛ ما من شأنه أن يوقف الخطر الذي يترصد طالبات المجمع الدراسي والمستفيدات منه.

ويشار إلى أن إغلاق الجسر استلزم وجود دوريات المرور في الموقع من بعد صلاة الفجر يومياً؛ للحد من خطورة الطريق السريع، ومنع الطالبات من قطعه وتحويلهن إلى العبّارات البديلة.

من جهتهم، طالب أولياء أمور الطالبات، الجهات المختصة بالإسراع في صيانة الجسر، والانتهاء منه بدلاً من إغلاقه دون صيانة.