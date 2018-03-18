6 قرارات من لجنة فض المنازعات.. وغرامات مالية على 5 أندية

نواف السالم(صدى):

ألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم، نادي ضمك بدفع مبلغ 64,000 ريال للاعب علي بن محمد مدحلي، ومبلغ 3,200 ريال لحساب الاتحاد، رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

كما أصدرت قراراً، بإلزام نادي هجر بدفع مبلغي 750,000 ريال و 1,000 ريالللاعب جاسم الحمدان، ومبلغ 37,500 ريال لحساب الاتحاد، رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

كما ألزمت النادي بدفع مبلغي 218,800 ريال و 5,000 ريال للاعب أحمد الخاطر، ومبلغ 10,940 ريال لحساب الاتحاد، رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

أما نادي الشباب، فقررت إلزامه بدفع مبلغي 250,000 ريال و 5,000 ريال للاعب ساري عمرو، ومبلغ 12,500 ريال لحساب الاتحاد، رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وقررت اللجنة، إلزام نادي الوحدة بدفع مبلغ 50,000 ريال للاعب إبراهيم بن علي الغامدي، ومبلغ 2,500 ريال لحساب الاتحاد، رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وأخيراً، ألزمت نادي نجران بدفع مبالغ 190,908 ريال و 5,000 ريال و 10,000 ريال للاعب جمعان الدوسري، ومبلغ 10,045 ريال لحساب الاتحاد، رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.