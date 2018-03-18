10 قروش ضريبة ” حلق اللحية ” بالمملكة منذ 88 عاما

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من النوادر، لمخالفة قديمة صادرة من مديرية الشرطة العامة في يوم 11/5/1351هـ، أي قبل 88 عامًا، بحق أحد المواطنين، بسبب قيامه بـ ” حلق اللحية ” ، بغرامة قدرها 10 قروش.

وحازت صورة ” المخالفة القديمة ” ، على إعجاب العديد من نشطاء ” تويتر ” ، الذين سلطوا الضوء على قيمتها التي لم تتجاوز ” 10 قروش ” ، خاصة بعد أن شغلت قيمة المخالفات الجديدة المواطنين، ومنها المخالفات المرورية، معتبرين أن ” قيمتها عالية ” .