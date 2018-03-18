10 قروش ضريبة ” حلق اللحية ” بالمملكة منذ 88 عاما
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من النوادر، لمخالفة قديمة صادرة من مديرية الشرطة العامة في يوم 11/5/1351هـ، أي قبل 88 عامًا، بحق أحد المواطنين، بسبب قيامه بـ ” حلق اللحية ” ، بغرامة قدرها 10 قروش.
وحازت صورة ” المخالفة القديمة ” ، على إعجاب العديد من نشطاء ” تويتر ” ، الذين سلطوا الضوء على قيمتها التي لم تتجاوز ” 10 قروش ” ، خاصة بعد أن شغلت قيمة المخالفات الجديدة المواطنين، ومنها المخالفات المرورية، معتبرين أن ” قيمتها عالية ” .
واقعي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 دقيقة
انا أشهد قيمة المخالفات مبالغ فيها انا انسان خاطب وعلي مخالفات بقيمه 24 الف ريال
وراتبي الشهري مايتعدى 5000 الاف ريال وعندي التزامات تهد الحيل لاحول ولاقوة إلابالله
الله يساعدنا بس
واقعي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة
وعلى فكره المخالفات من 4 سنوات وتدبلت؟ والله حرام ياناس
أستغفر الله
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2886 ] نشر منذ 12 دقيقة
عشره قروش كانت تعادل مائة ريال اليوم -كان الريال يسوى قيمه ويشتري أشياء واشياء -كان القرش نادر-واليوم الفلوس ماتجيب شي-كل زمن له رجاله وفلوسه-