لأول مرة .. تحميل ذكرياتك وأحلامك على الكمبيوتر

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت تقنية جديدة لأجهزة الكمبيوتر، تحقق ما تنبأ به البعض منذ سنوات حقيقة، فهي تمكن المستخدم من الحفاظ على كل ما يجول في رأسه، من خلال تحميل أفكاره وذكرياته إلى جهاز الكمبيوتر.

ولكن تُعد هذه العملية خطيرة جدًا، فهي قد تعرض الشخص الذي يريد حفظ بياناته إلى الموت، ورغم ذلك إلا أن الملياردير الأمريكي سام التمان (32 عاما)، دفع 10 آلاف دولار لهذه الشركة الناشئة ليحفظ كل بياناته.

كما أراد الملياردير الشاب أن ينضم لقائمة ” العيش إلى الأبد ” والتي تقدمها شركة ناكتوم، من خلال حفظ كل ما يجول في ذهن الشخص على جهاز الكمبيوتر، وتتمكن الأجهزة فيما بعد من قراءتها وتحليلها.

وسجل في هذه الشركة 24 شخصًا، وصفهم البعض بأنهم انتحاريون وقد أصابهم الجنون، لأن عملية حفظ البيانات من الدماغ تتطلب استخدام مواد تحنيط كيميائية على أشخاص أحياء.