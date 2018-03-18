” الأمير ” يخطط لمساعدة الحوثيين ويعيد ترتيب عناصرهم في صعدة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن الخطط العسكرية التي وضعتها مليشيا الحوثي الإرهابية لمواجهة الانهيار المهددة به كل يوم، بالتزامن مع تقدم القوات اليمنية واستعادة أجزاء من المناطق الخاضعة لسيطرتهم كل يوم.

وكشفت القوات المسلحة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استعانة بخبير إيراني يحمل إحدى الجنسيات الأوروبية ويلقب بـ ” الأمير ” حيث وضع الخطط العسكرية لهم لمواجهة الانهيار.

وتضمنت الخطة العسكرية: إعادة هيكلة المليشيا الإرهابية على الأرض، وكذلك ترتيب انتشارها في جبهات صعدة حيث تداخل في اشتباكات دائمة مع الجيش اليمني الذي يقوم بعملية التحرير، وتعاني من الخسائر المتواصلة هناك.

وأشارت القوات اليمنية، إلى أن المليشيا الإرهابية، شكلت 5 مجاميع متحركة سحبت أكثر من 70% منهم من جبهات الحدود وجبهة نهم وصرواح، حيث تم إسناد قيادة هذه المجاميع إلى هاشم الغماري، واتخاذ مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بصنعاء مقراً لها، بالإضافة إلى فرعين للقيادة في محور صعدة والحديدة.

وأوضحت أنه تم إرسال عناصر من هذه المجاميع إلى محور البقع شمالي صعدة؛ في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال الفترة الماضية واستعادها الجيش اليمني، وتعتزم شن هجوم واسع خلال الفترة المقبلة.