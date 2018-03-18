بالفيديو.. سقوط مروع لكندة علوش من على ظهر حصان

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة السورية كندة علوش لسقوط مروع من على ظهر حصان خلال تصويرها أحد المشاهد .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبرمواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة كندة أثناء تأديتها مشهد سقوطها عن ظهر أحد الخيول، وذلك خلال كواليس تصوير مشاهد مسلسل “ هارون الرشيد ” ، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني .

وكان مخرج العمل عبد الباري أبو الخير، أراد تعديل المشهد لضمان عدم تعرضها لأي خطر إلا إنها أصرت على أداء المشهد.

يشار أن كندة تؤدي شخصية “ العبّاسة ” شقيقة “هارون الرشيد” المعروفة بحسنها وذكائها ورجاحة عقلها .