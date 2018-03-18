الصحة تمنع استخدام ” البطاطين ” في تغطية المرضى بالمستشفيات

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن توجيهًا أصدرته وزارة الصحة، يمنع استخدام ” البطاطين ” في تغطية المرضى بالمستشفيات، وذلك بعد أن ثبت نقلها للعدوى، حيث أمرت الوزارة باستبدالها بالأغطية القطنية.

وأوضحت المصادر، أن الإدارات الصحية بمختلف المناطق، قد بدأت استنفار طواقهما بعد تحذير الوزارة، لتوفير الأغطية القطنية السميكة، حرصًا منها على سلامة المرضى.

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك بعد صدور خطاب من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية مؤخرًا، أفاد بثبوت تسبب ” البطاطين ” المستخدمة في تغطية المرضى، في نقل العدوى بينهم، مطالبًا بإيقاف استخدامها.