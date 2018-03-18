بلدية بني حسن توزع شتلات للإعلاميين بالباحة تزامنا مع مبادراتها

سعيد العجل(صدى):

بناء على توجيهات أمين منطقة الباحة ونظراً للجهود المبذولة من الأعلاميين والأعلاميات بمنطقة الباحة في تغطيتهم لمبادرة ” ازرع ولاتقطع ” فقد وجه رئيس بلدية محافظة بني حسن المهندس غازي الظفيري بتوزيع شتلات زراعية للأعلاميين والأعلاميات.

وأوضح المهندس الظفيري إن مبادرة ( ازرع ولا تقطع ) ضمن احدى مبادرات البلدية والتي توجه دور تفعيل المشتل واستحداث مبادرة نحو زراعة الشجرة في المحافظة والتركيز على الشتلات ذات المدلول الجمالي والقيمة الزراعية قدم شكره لجميع الإعلاميين على الجهود المبذولة والتغطيات المتميزة