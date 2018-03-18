وفاة معلمة وإصابة 3 آخرين في حادث سير مروع بطريق الهجرة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، حادث سير مرور، نتج عنه وفاة معلمة وإصابة 3 أخريات بالإضافة إلى قائدي المركبتين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، أن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في الـ05:53 صباحًا بلاغًا يفيد عن وقوع حادث تصادم مركبة تقل معلمات مع شاحنة بطريق الهجرة، وتم توجيه الفرق الإسعافية والتدخل السريع على الفور.

وأضاف أنه عند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين متوسطتين لمعلمتين، وإصابة بسيطة لمعلمة و5 معلمات بدون إصابة، بينما توفيت معلمة، في حين تعرض قائدي المركبتين للإصابة، وتم نقل المصابين للمستشفى.