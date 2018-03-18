وظائف نسائية في منافذ بيع السيارات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، أن هناك وظائف شاغرة متوفرة في منافذ بيع السيارات والدراجات النارية للنساء.

وأوضحت أن ملتقي التوظيف يبدأ، يوم الاثنين 2 / 7 / 1439 هــ، الساعة 8:00 صباحاً، على أن يتم إجراء جميع المقابلات في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض.

ويمن التقديم عبر نموذج طلب توظيف على الرابط:هنا