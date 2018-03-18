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وظائف نسائية في منافذ بيع السيارات

وظائف نسائية في منافذ بيع السيارات
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، أن هناك وظائف شاغرة متوفرة في منافذ بيع السيارات والدراجات النارية للنساء.

وأوضحت أن ملتقي التوظيف يبدأ، يوم الاثنين 2 / 7 / 1439 هــ، الساعة 8:00 صباحاً، على أن يتم إجراء جميع المقابلات في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض.

ويمن التقديم عبر نموذج طلب توظيف على الرابط:هنا

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6783 ] نشر منذ 47 دقيقة

هذا المجال يناسب الشباب اكثر بالتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 38 دقيقة

ويباسب النساء أيضا -النساء قادمات في الطريق-يشرحون لبعض ويوضحون لبعض مميزات السيارات ويبيعون ويشترون-بكل اريحيه وخصوصيه-

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