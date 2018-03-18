وظائف نسائية في منافذ بيع السيارات
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، أن هناك وظائف شاغرة متوفرة في منافذ بيع السيارات والدراجات النارية للنساء.
وأوضحت أن ملتقي التوظيف يبدأ، يوم الاثنين 2 / 7 / 1439 هــ، الساعة 8:00 صباحاً، على أن يتم إجراء جميع المقابلات في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض.
ويمن التقديم عبر نموذج طلب توظيف على الرابط:هنا
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6783 ] نشر منذ 47 دقيقة
هذا المجال يناسب الشباب اكثر بالتوفيق للجميع
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 38 دقيقة
ويباسب النساء أيضا -النساء قادمات في الطريق-يشرحون لبعض ويوضحون لبعض مميزات السيارات ويبيعون ويشترون-بكل اريحيه وخصوصيه-