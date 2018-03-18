صلاح يقترب من الحذاء الذهبي بسرعة الصاروخ

طلال الغامدي(صدى):

واصل نجم ليفربول المصري محمد صلاح انطلاقه بسرعة الصاروخ نحو الأرقام القياسية؛ حتى نجح في التغريد في صدارة سباق الحذاء الذهبي؛ عقب إحراز رباعية في شباك واتفورد أمس.

وبلغت أهداف ” صلاح ” 28 هدفًا في صدارة هدافي الدوريات الكبرى، متقدماً بفارق 4 أهداف عن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي الذي أحرز 24 هدفًا.

ويتساوى مع ميسي كلا من هدافي لاتسيو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، تشيرو إيموبيلي وإدينسون كافاني على الترتيب، إلى جانب هداف توتنهام الإنجليزي، هاري كين، الذي توقف عند 24 هدفاً هو الآخر.

وجاءت قائمة الـ10 الأوائل كالتالي: