غالبيتها عن التوطين.. ” العمل ” تضبط 17 ألف مخالفة خلال عام

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إحصائيات التفتيش للعام 2017مـ، مشيرة إلى قيامها بـ187.931 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة، أنه تم زيارة 67.107 منشأة، وضبط 17 ألف مخالفة، ضمن الجولات التفتيشية، موضحة أن أكثر تلك المخالفات كان توظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين.

كما تضمنت المخالفات المضبوطة: عدم احتفاظ صاحب العمل بالكشوف والسجلات والملفات، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المصورة على العاملات السعوديات، وكذلك قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليم العامل نسخة منه.