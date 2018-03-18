طفلة تزعج أمها مع عشيقها.. وهذا عقابها
أقدم عشيق الأم على تعذيب طفلتها ” خلود ” البالغة من العمر 4 سنوات وقتلها، في ولاية تلمسان الجزائرية؛ حيث قام بتعذيب الطفلة بإطفاء السجائر في جسدها، بسبب إزعاجها لهما أثناء وجوده بمنزل والدتها.
وقام العشيق تحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة بخنق الطفلة لمنعها من إصدار أي صوت؛ فلم يتحمل جسد الصغيرة ذلك التعذيب واختنقت أنفاسها وماتت على الفور أمام أنظار والدتها التي كانت ترمقها بكل أعصاب باردة.
ولم تكتفِ الأم بذلك؛ بل اتفقت مع عشيقها على إخفاء حقيقة فعلتهما، ولم تتأثر بموت ابنتها؛ ولكن ادعت أن ابنتها سقطت من سلم المنزل؛ مما أدى إلى وفاتها.
وكشف تقرير الطب الشرعي جريمة الأم وعشيقها؛ حيث أوضح آثار عنف وكي وتعذيب، تعرضت له الطفلة قبيل وفاتها، بينما تم القبض على المتهمين وفي انتظار إصدار الحكم عليهما.
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4786 ] نشر منذ 1 ساعة
اقتلوه ليتعض غيره
الحربي[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، لعنة اللَّه عليكم أجمعين 🔥🔥
بهائم تعيش بأجسام بشرية ؛ شوّهت سمعة البشر ودفنتها في أسفل السافلين 🔥🔥 قتلة ، سفلة ومجرمين 👊🏻
إنها المخدّرات يا قرّاء صحيفة صدى الإلكترونية الكرام ؛ فهذه البهائم التي تعيش بأجسام بشرية لادين لَّهُم
ولا أخلاق ؛ بَل إنهم أتباع للشيطان أهل كفر وعهر ودياثة 🔥🔥🔥 ⬅️ إلى جَهَنَّم وبئس المصير 🔥🔥
مع وافر المحبة .
رند[ عدد التعليقات: 8507 ] نشر منذ 20 دقيقة
ماتت على الفور [ أمام أنظار والدتها ]🤔التي كانت ترمقها بكل أعصاب باردة🤔
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“الأمومة” غريزة ولكن الغريزة لاتعني إن الأم تملك مشاعر وأحاسيس
لذلك يقولون الأم هي اللي ’’تربي’’ مو اللي تخلف.
سبق وقلت هالكلام أكثر من مرة مو كل وحدة تخلف هذا يعني إن عندها مشاعر وأحاسيس
ولا كل وحدة تزوجت هذا يعني إنها راح تتحمل المسؤولية ولاتملك مشاعر وأحاسيس.
بعضهن إن لم يكن أغلبهن تتزوج عشان ششئ واحد
ولا لوجينا للصراحة لاتفقه فـ أمور الزواج ششئ ولاتتحمل مسؤولية لإن ماحد فهمها إن الزواج ’’ميثاق غليظ’’
وإذا قصرت فـ حقوق الزواج ربما يكون هذا سبب لدخولها ’’النار’’
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بعضهن وصل فيها ’’التمرد’’ ع الزوج إنها تحط رأسها برأسه وتعانده ، لإنه يطلع من غير مايستأذنها ع حد زعمها هي برضوه تعمل نفس الششئ تروح مكان ماتبغي ولاطقت له خبر، وإذا حصل وخانها هي برضوه تخونه وحدة بوحدة.
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حبيبتي إصحي وفوقي ترى رضا الزوج مقدم ع رضا الوالدين [ شرعاً ] لعلمك .. فهمتـي ولا أعيد.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2886 ] نشر منذ 17 دقيقة
اذا ذهب العقل بسبب مسكرات او مخدرات او شهوات-فقل على الدين والدنيا السلام –
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6780 ] نشر منذ 4 دقائق
ما هي غريبة على مجتمعهم ياما قصص مروعة حدثت وكله من انتشار الزنا اعوذ بالله