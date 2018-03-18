بالفيديو .. رجل يضرب زوجته أثناء قيادته دراجة نارية

بانكوك(صدى):

اعتدى رجل بالضرب على زوجته وهي تجلس خلفه على دراجة بخارية، حيث ظل يلكمها بكوعه خلال قيادته الدراجة النارية.

وانتشر فيديو هذا الرجل على موقع الفيديوهات الشهير ” لايف ليك ” ، رجل يضرب زوجته بعنف وهي تجلس خلفه على دراجة نارية أثناء سيرهم بأحد الشوارع في تايلاند.

حتى سقطوا في النهاية من الدراجة النارية، وأصيبت زوجته بجراحة بالغة في الوجه وهي مغشي عليها تمامًا جراء الحادث، الذي وقع نتيجة اعتداء زوجها عليها وهو يقود الدراجة.هنا