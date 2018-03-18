بالفيديو.. ماكينة صراف آلى تقذف النقود في الشارع بجنون

بكين(صدى):

أقدم رجلان صينيان على سرقة أموال قذفتها ماكينة صراف آلى دون وجود مستخدم بجوارها بإحدى شوارع مدينة نينجبو الصينية .

وكانت أصيبت ماكينة صراف آلي بعطب جعلها تقذف الأموال من داخلها بجنون دون تلقي أوامر بذلك، وفي ظل عدم وجود أحد بجوارها يستخدمها.

وتبحث الشرطة بمدينة نينجبو عن شخصين، هرعا إلى كابينة النقود فور ملاحظتهما سقوط الأموال ليجمعها أحدهما سريعا ويضعها في جيبه وينصرفا سريعا.