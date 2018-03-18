5 محطات هامة بانتظار سمو ولي العهد في أمريكا

عادل الحربي(صدى):

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد الثلاثاء، حيث تشهد هذه الزيارة 5 محطات فارقة، هي: سياسية، اقتصادية، تقنية وعسكرية، علمية، ثقافية.

ويقوم سمو ولي العهد بعض الولايات الأمريكية، هي العاصمة واشنطن، ومنها إلى نيويورك ثم بوسطن، وسان فرانسيسكو وهيوستن، بالإضافة إلى لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ويبحث سمو الأمير مع الرئيس الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين، كما يبحث مع كل من: وزير الدفاع وزير الخارجية ومسؤول الخزانة الأمريكي، حيث من المتوقع عقد بعض الاتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة أهمها المجال العسكري والاقتصادي والعلمي.

وفي الملف الاقتصادي، يطغى اكتتاب شركة ” أرامكو ” على الملف الاقتصادي، وكذلك سيتم استعراض أهم ملامح رؤية المملكة الاقتصادية لعام 2030مـ.

وعلى المستوى الثقافي، فمن المنتظر أن يلتقي سمو ولي العهد مع كبار المسؤولين التنفيذين في صناعة السينما بلوس أنجلوس؛ بهدف نقل الخبرات وبحث كيفية الاستفادة في تطوير صناعة السينما في الرياض.

كما يعقد سمو الأمير لقاءات مماثلة مع كبار المديرين التنفيذين العالميين، ومنهم: رؤساء شركة آبل وشركة جوجل.