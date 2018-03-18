من نوادر الصور.. طفلة تصر على تقبيل ” الملك فيصل ” في تونس

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لطفلة أصرت على تقبيل جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – وهو يسير في موكبه، وذلك خلال زيارته لتونس.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” الذي نشر الصورة عبر موقع ” تويتر ” ، أن هذا الموكب لم يكن بأي مدينة بالمملكة، بل كان في ” تونس ” ، معلقًا على الصورة قائلًا: ” قد يكذب الأطفال في كل شيء إلا في مشاعرهم ” .

يشار إلى أن جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – كان قد قام بزيارة تونس في التاسع عشر من سبتمبر لعام 1966م، واجتمع خلالها مع ” الحبيب بورقيبه ” ليعلنان ضرورة تضامن الدول الإسلامية معًا، فيما قام جلالته بزيارتها مرة أخرى قبل وفاته، في الثالث عشر من يونيو في عام 1973م.