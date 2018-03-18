رياح نشطة مثيرة للأتربة في 3 مناطق

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في مناطق الجوف، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وأوضح ” الإنذار المبكر ” أن موقع البلاغ في منطقة مكة المكرمة في التربة، كما تشمل الحالة الموية والأجزاء المجاورة لها، لافتًا إلى أنها تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي الساعة السادسة مساءًا.

وأشار النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أن هناك رياح نشطة وأتربة مثارة في منطقة الجوف والمنطقة الشرقية، وتبدأ الحالة الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءًا.