بالفيديو.. تامر حسني صوت مصر في أغنية كأس العالم مع العالمي ديرولو

نورة الشهري(صدى):

عبر الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بكونه صوت مصر في الأغنية الرسمية لإحدى شركات المياه الغازية والخاصة بكأس العالم مع النجم العالمى جيسون ديرولو.

وقال تامر حسني عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : ” حقيقي هو حدث تاريخي عظيم عمري ما هنساه.. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني العظيم.. انتظروا الكليب.

كما نشر تامر فيديو للحظة رفع النقاب عن كأس العالم عند وصوله لمصر، وقال خلال الفيديو إن هذه اللحظة مهمة للغاية.

حيث أحيا النجم تامر حسني، حفلاً غنائيًا بمناسبة وصول كأس العالم لمصر قبل مغادرته اليوم السبت إلى إيطاليا، وبدأ تامر، حفله بأغنية colors